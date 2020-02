Copenhagen Phil, her fotograferet til »Open Orchestra« i 2018, er torsdag den 20. februar tilbage i Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter, denne gang med en offentlig koncert.

Artiklen: Copenhagen Phil begejstret for ny idræts-hal

Copenhagen Phil, Sjællands symfoniorkester, der er godt vant, når det gælder koncertsale med den rette akustik, har fået et øre for det nybyggede Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter, som orkestret gæstede i 2018 med en »Open Orchestra«-koncert.

Her var lokale skolebørn inviteret til at gå rundt imellem musikerne, på opdagelse i musikken, blandt andet i uddrag af russiske Shostakovitj' drøn af en 10. symfoni.

Torsdag den 20. februar vender orkestret tilbage til Borren, denne gang med en fuld koncert for offentligheden, og der er igen russisk musik på programmet, ouverturen fra Glinkas romantiske eventyr-opera »Ruslan og Ljudmila« og Rachmaninovs »Symfoni nr. 3« - hans sidste i rækken.

- Orkestret var så begejstret for Borren og for akustikken, så man har bedt om at komme tilbage, fortæller Bjørn Monberg, arrangør og medlem af orkestrets samråd.