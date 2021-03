Coop365 indvies fredag i Hørve

- Alle hylderne er vendt om, så butikken ser helt anderledes ud. Den er blevet meget mere lys og indbydende, og så har vi nu 1000 flere varer end tidligere, siger Maria Dybvik Rosberg, som står i spidsen for 22 medarbejdere. Butikken er på 627 kvadratmeter og har åbent alle ugens syv dage kl. 7-21. Maria Dybvik Rosberg erkender, at der er en del lokal konkurrence på dagligvareområdet, også fra Svinninge.

For nogle uger siden blev Coop365 i Nykøbing indviet, og meningen er, at butikkerne skal være meget identiske, men samtidig får butikscheferne også større muligheder for at lave aftaler med lokale producenter.

- Det gør vi også for at blive endnu tættere med Coop. Vi har stadig discountpriser, men er også mere lokalt forankret, siger Thomas Birksø.

Prisskiltene er blevet dobbelt så store, så kunden nemt kan læse dem. Nyt er et sammenhængende to-go- område, som blandt andre pendlere kan få gavn af. I et særligt kødområde kan man finde produkter til den hurtige aftensmad. Butikken er også begyndt at bage brød selv. Og så har den fået et scan- og betal-område med to kasser. På fredag markeres den nye butik med en række konkurrencer i løbet af hele dagen. Gevinsterne er i høj grad fra det lokale erhvervsliv. Konkurrencen kan følges via butikkens Facebook-side.