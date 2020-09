07ODS PC Connie H og ungdom Borgermøde pa? Odsherreds Gymnasium om grøn omstilling og væredygtig udvikling arrangeret af Odsherred Kommunes nye udvalg for grøn omstilling. Borgmester Thomas Adelskov (S) introducerer. Tidligere EU- kommissær og klimaminister Connie Hedegaard holder oplæg. Foto: Per Christensen

Connie Hedegaard satte klimaets hedetur på storskærm

Odsherreds Gymnasium dannede lørdag rammen om et borgermøde om grøn omstilling og bæredygtig udvikling arrangeret af Odsherred Kommunes nye udvalg for grøn omstilling. Tidligere EU- kommissær og klimaminister Connie Hedegaard holdt oplæg og fik hurtigt sat hele den overophedede verden anno 2019 på den store skærm, der ikke levnede megen tvivl om klimaets store udfordringer Hun gav en indflyvning til både den globale, men også den nære klimadagsorden og et rids over de politiske aftaler, der er indgået de seneste ti år.

- I 2009 sagde forskerne, at der var cirka 10 år tilbage, før vi for alvor vil mærke klimaforandringerne. De sagde, at når vi når 2020, så vil I se meget voldsomt og uforudsigeligt vejr. Oversvømmelser, vandproblemer, tørke, skovbrande og alt det vi næsten støder på vi åbner for et medie i dag, indledte hun.