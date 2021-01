Se billedserie - Vi har mere salg i webshoppen i denne tid, men click & collect er et fint supplement, siger Lars Christiansen, HE Data. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Click & collect er blevet populært for nogle butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Click & collect er blevet populært for nogle butikker

Odsherred - 26. januar 2021 kl. 20:10 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

Selv om der umiddelbart ikke er meget positivt at berette om for landets nedlukkede butikker, er der dog enkelte lysglimt. Den svære situation har nemlig fået en lang række butikker til at tænke i nye salgsveje. En af løsningerne er blevet det såkaldte click & collect-koncept, som bliver brugt hos en lang række butikker i detailhandlen.

Click & collect-konceptet går ud på, at kunderne via eksempelvis webshops, telefonisk kontakt eller de sociale medier kan bestille varer hos forretningen. Varerne bliver dernæst pakket og gjort klar, så de er klar til at blive hentet af kunden, der har betalt på forhånd. På denne måde sparer kunden fragtomkostninger og ofte også tid.

For de butikker, der ikke allerede i forvejen har en veletableret webshop, er det både smart og vigtigt for omsætningen, at de lynhurtigt har kunnet opretholde så meget salg som muligt, nu når de ikke måtte holde åbent.

HE data i Asnæs Centret er blandt de butikker, der bruger systemet.

- Vi har mere salg i webshoppen i denne tid, men click & collect er et fint supplement, siger Lars Christiansen.

Når man skal betale for køb i en webshop eller for click & collect, så skal varen betales før man henter den, og siden 1. januar i år skal betalingen ske med en tofaktor-godkendelse af sikkerhedsgrunde.

- Vi har en vejledning til det på he.dk, og det gælder for kreditkort. Betaler man derimod med mobilepay er det betydeligt enklere, siger Lars Christiansen, for der er det som det hele tiden har været, for to-faktor er indbygget i mobilepay.

I Expert er Niels Bruun Jensen glad for de faste kunder, der bruger click & collect og helst ringer til butikken.

- Der ligger også typisk cirka fem ordrer om morgenen, som folk har sendt via webshoppen om aftenen, for man kan jo se direkte på nettet om varerne er på lager her i Asnæs.

Han savner dog muligheden for at demonstrere varerne og de mange muligheder i butikken, det er svært at gøre over telefonen.

- Vi må jo ikke tage imod returvarer i denne tid, så hvis kunderne har fået købt det forkerte tv, så tager vi gerne ud og bytter det med et andet, slger Niels Bruun Jensen.

Også byggemarkedskæden Stark i Nykøbing tilbyder click & collect for deres privatkunder, som modsat erhvervskunderne, ikke må komme i butikken.

- Der er mange af vores kunder, der bor i sommerhuse og fordi de kan afhente byggematerialerne, kan de komme videre med deres projekter med det samme i stedet for at skulle vente en dag eller to, siger direktør Morten Engell, der er glad for at have den ekstra salgskanal i denne tid.