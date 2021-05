Claus Henriksen udskyder åbning af sin nye restaurant

Efter planen skulle restaurant MOTA i Anneberg Kulturpark åbne dørene for spisende gæster i pinsen. Claus Henriksen har dog - i samråd med holdet bag den nye restaurant - valgt at udskyde den officielle åbning på ubestemt tid.

Claus glæder sig utrolig meget til at åbne og drive restaurant efter hans helt personlige drejebog, men desværre er der ting i hans private liv, der kræver større fokus lige nu og Claus bliver nødt til at fokusere på familien den kommende tid.

Claus Henriksen har sammen med Gitte Klausen brugt de sidste par måneder på at gøre det gamle forsamlingshus klar til at modtage gæster. Køkkenet er blevet gennemrestaureret med nye maskiner og der er blevet brugt masser af kreativ energi på at skabe et helt nyt restaurant-koncept med udgangspunkt i Odsherreds istidslandskab.