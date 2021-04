Clark Pratt: Erstatningskrav ikke afgørende

Se billedserie Clark Pratt (EL) mener, at kommunen skal sige nej til lovliggørende tiltag, også i forhold til hundepensionen på Lammefjorden.

Odsherred - 07. april 2021 kl. 09:49 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Da miljø- og klimaudvalget i Odsherred Kommune i 2019 vedtog at give en dispensation til en hundepension på Lammefjorden - det er omstridt, om dispensationen var permanent eller midlertidig - stemte Clark Pratt med flertallet. Senere, i marts 2020, besluttede udvalget, at der ikke skulle gives dispensation, og her stemte Clark Pratt også med flertallet.

Hvad var der sket i mellemtiden? Kommunens jurist havde udarbejdet et notat, der fortalte, at kommunen kunne få et erstatningsansvar over for utilfredse naboer. Formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF), lagde ikke skjul på, at notatet havde gjort indtryk.

- Vi trak dispensationen, selv om vi har dyb sympati for forslaget, men der er en risiko for, at kommunen bliver erstatningsansvarlig, og vi synes ikke, at vi i givet fald kan lade skatteborgerne betale for det, sagde Paw Pedersen til Nordvestnyt efter mødet i marts 2020.

Clark Pratt afviser dog, at det var udsigten til at blive erstatningsansvarlig, der gjorde udslaget for ham.

- Jeg var indstillet på at lade forvaltningen arbejde videre med at finde en løsning for hundepensionen og naboerne. Og i mellemtiden kom der nye oplysninger frem, blandt andet om, hvor mange hunde der er på hundepensionen, hvor mange varsler der var givet, og hvor mange kommunale støtteforanstaltninger der var blevet foretaget. Og samtidig var der også i mit eget politiske bagland en stemning for, at man skulle afvise en dispensation, og så blev jeg overbevist om, at det var en af mange lignende sager i kommunen, og så stemte jeg nej til en dispensation. Også selv om jeg ikke ved, hvor meget opbakning hundepensionen fik fra kommunen fra begyndelsen, selv om der ikke var givet dispensation, fortæller Clark Pratt.

Han erkender, at han er blevet klogere gennem forløbet.

- Vi har flere sager af denne slags, hvor erhverv og byggerier mangler en lovliggørelse, men uanset hvor synd det er for folk, og uanset hvor gode deres erhverv er for området, så synes jeg, at kommunen skal være meget firkantet, ellers bliver det en glidebane. Kommunen kan være erhvervsvenlig ved at støtte nye erhverv til at få ordnet det, som skal gøres, i stedet for at lave alle mulige krumspring for at få lovliggjort forholdene bagefter, siger Clark Pratt.