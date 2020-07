Cirkusprinsessen vender hjem

Når man er en høne fra Nakke, nytter det ikke noget, hvis man ikke lægger æg. Det måtte hønen Julie sande for noget tid siden, men planer om at aflive den blev forpurret, da cirkusdirektør Jens Salomonsen, fra cirkus Fyr og Flamme, og Christine Smith, møbelpolstreren fra Rørvig, kom forbi. Julie kom med Jens til hans gård på Fyn, og siden er et rent eventyr begyndt.

På gården har hun fået et lykkeligt liv blandt andre dyr, og historien ender mere end lykkeligt.

For Julie, den smukke høne, der egentlig stod til at blive et hoved kortere, er nu endt som cirkusprinsesse i cirkus Fyr og Flamme, og på søndag vender hun hjem til Rørvig, blandt andet sammen med det vietnamesiske hængebugsvin Maren mælkeso og cirkusdirektør Jens Salomonsen, hvor hun skal optræde når det børnevenlige cirkus slår telt og forestilling op i Rørvig, og nogle vil vide, at hun i fremtiden måske skal et smut forbi det hvide lærred, men det er stadig en hemmelighed.