Cirkusløver måske på vej til zoo

Odsherred - 04. juni 2021 kl. 06:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Tre polarræve ligger og sover middagslur i løbegården. De er de senest ankomne rovdyr i Odsherred Zoo Rescue, selv om de virker yderst fredelige med deres tottede pels, som de er ved at skifte til sommerpels. For et par måneder siden kørte zoo-direktør Joan Thygesen til Nordjylland og hentede rævene, som boede under usle forhold på Danmarks sidste rævefarm.

Nordvestnyt har tidligere skrevet om, hvordan dyrene stort set ikke kunne gå, da de blev sluppet ud af burene.

-Men det går stærkt fremad. Indtil nu har vi bare forkælet dem, og ladet dem falde til, siger Joan Thygesen.

Rævene kan nu gå og løbe - og lege. Bliver der kastet en fodbold, løber de efter den.

Det ypperste formål med Odsherred Zoo Rescue er netop at redde dyr i nød. Derfor har Joan Thygesen også kig på et par gamle pensionerede hanløver fra et spansk cirkus. Løverne sidder og venter på, at få et sted, hvor de kan få sig en værdig alderdom.

- De hedder Giovani og Silas. Da rovdyr i cirkus blev forbudt, blev de bare kasseret, og ikke passet længere. De måtte nærmest skrabes op fra jorden, da dyrevelfærdsorganisationen hentede dem, siger Joan Thygesen.

Hun forhandler med den hollandske orgsnisation AAP om løverne, men det bliver en kostbar affære, hvis de skal flytte til Asnæs.

- Et anlæg til løverne kommer til at koste fem millioner kroner, så finansieringen kan blive et problem. Mange mener det ville være bedre, at aflive sådan et par gamle løver, men jeg tror godt, vi kunne give dem et godt liv, siger Joan Thygesen.