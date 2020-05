Se billedserie En chilensk designer hos en dansk-svensk familie i Yderby på Sjællands Odde. Benjamín Villela Guzmán sidder med Ull på skødet. Bagved står Kristine Marie Berg, Nellie og Saga, og til sidst sidder Petter Brandberg. Foto: Niels Sørensen

Chilensk kærlighedserklæring til Sjællands Odde

Odsherred - 30. maj 2020 kl. 11:31 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I love Sjællands Odde.

Det kunne lyde som et nemt og hurtigt turistslogan for Odden, men det er det ikke. Det er en konstatering, en erkendelse.

Ordene kommer fra den 28-årige chilenske designer Benjamín Villela Guzmán, som har boet i Yderby på Sjællands Odde de seneste knap 10 måneder hos Kristine Marie Berg og Petter Brandberg og deres tre børn.

Han er her for at udvikle sine færdigheder indenfor trædesign.

- Jeg elsker bare at være her. Jeg har boet i Santiago i mange år, og der er altid uro og noget, som kan fjerne dit fokus fra det vigtige. Sådan er det ikke her, siger Benjamín Villela Guzmán, der er uddannet produktdesigner på universitetet i Chiles hovedstad Santiago - der har over syv millioner indbyggere og er en pulserende storby på godt og ondt.

- Jeg har altid været interesseret i skandinavisk design, så jeg har i mange år gerne villet til Skandinavien for især at lære at arbejde i træ. Jeg fik et visum til Danmark, og da jeg kom hertil, fandt jeg frem til Petter via en app, og så kontaktede jeg ham.

Han er alt det, jeg har brug for. Han er arkitekt, han arbejder i træ, han har et stort værksted, og han kan lære mig en masse.

Han er også meget opfindsom, fortæller Benjamín Villela Guzmán og fortsætter:

- Og det har været utroligt nemt at falde til her i familien. Det er, som om jeg hører til.

Sætter spor Benjamín Villela Guzmán har på kort tid sat sine spor på Odden. Han har blandt andet bygget en stor træhytte oppe i et træ i haven hos Kristine Marie Berg og Petter Brandberg.

Men det er ikke trædesign det hele. Benjamín Villela Guzmán har designet Odden Brygs nye etiket i samarbejde med bryghusets ejer, Jens Petersen, og det såkaldte Oddenmærke i samarbejde med værtsfamilien.

Designeren anes i trætoppen.



Overskuddet af mærke-salget går i øvrigt til at få skabt en grejbank på Odden Havn, hvor man kan låne udstyr til en hyggelig dag ved havet. Derudover har han lige fuldført en ny opgave, et nyt logo til en naturfilmfestival.

- Det er en af Petters venner, som står bag festivalen, og han så Oddenmærket og kunne virkelig godt lide mit udtryk og ville gerne have mig til at lave et logo til festivalen, fortæller Benjamín Villela Guzmán og fortsætter:

- Jeg er altid hurtig til at lave et udkast. Så går man i gang med at skrive til hinanden og finder for eksempel ud af, at månen skal være gul, og der skal være nogle stjerner på og så videre, og så retter jeg til. Det her tog en uges tid at lave. Hans streg er fin, naiv, detaljeret og farverig. Når han sidder ved computeren og arbejder, kan han se lige ud i værkstedet, hvor hans træarbejder er, blandt andet et snowboard.

- Der er jo bjerge i Chile, og jeg har tit stået på ski, siger Benjamín Villela Guzmán. Han savner selvsagt familie og venner, og han savner dem ekstra meget i disse coronatider.

Bekymret for familien - Det er mere mig, der er bekymret for dem, end de er bekymrede for mig. Danmark er et meget kontrolleret land. Der er styr på tingene. Det kan man ikke altid sige om Chile. Men vi face timer en masse. Det gjorde vi faktisk ikke før coronaen, men det gør vi nu, siger Benjamín Villela Guzmán.

Han har nu søgt optagelse på en uddannelse i Sverige, hvor han kan komme til at perfektionere sit arbejde i træ.

- Jeg har sendt dem en række eksempler på mine arbejder. Jeg håber virkelig, det lykkes, siger Benjamín Villela Guzmán med et smil.