Chefen for Frømandskorpset undersøges stadig

Uregelmæssigheder i forbindelse med indkøb af bådmotorer og ulovlige vennetjenester over for flere musikere. Sådan lød nogle af anklagerne mod chefen for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, da det i november sidste år kom frem, at forsvarets auditørkorps havde igangsat en undersøgelse af den øverste frømand.

Sidste år beskrev forsvarsmediet Olfi, at det mulige embedsmisbrug handlede om, at kommandørkaptajnen havde inviteret en række musikere til et besøg på Frømandskorpsets anlæg i Kongsøre, hvor musikerne fik hjælp fra to tjenestegørende medlemmer af Frømandskorpset, til at få den helt store oplevelsespakke med at springe i vandet fra stor højde, sejle i specialoperationsstyrkens hurtiggående fartøjer samt mulighed for at overnatte på området, hvor civile normalt er forment adgang.