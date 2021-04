Centret åbner igen - trygt og sikkert

- Vi har tjekket BBR og målt op, skridtet af og talt efter. Den er god nok. Asnæs Centret er tilpas lille med lige under 15.000 kvadratmeter, så vi åbner igen den 13. april, siger en glad talsmand for Asnæs Centret, Brian Johansen, som samtidig er direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening.

Selv om mange af butikkerne trods lukningen af centerområdet har kunnet holde åbent gennem bagdøren under Corona-lukningen, så har det ikke slet ikke være nok til at holde bare noget, der ligner normal omsætning.

- De har dygtiggjort sig med nye tiltag og nethandel, men der er ingen tvivl om, at vi alle glæder os til at få kunderne ind i centret igen, siger Brian Johansen.

Åbningen den 13. april sker stille og roligt - ingen slagtilbud eller arrangementer, der kan tilskynde »for mange mennesker på et sted ad gangen«- Og de aktuelle restriktioner om at holde afstand m.v. vil fortsat blive håndhævet - i Asnæs Centret blandt andet synliggjort ved, at der fortsat vil være markerede gangstier rundt i Centret. Hold til høje og hold afstand, lyder parolen.