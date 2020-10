Se billedserie Ole Klinke og Sonja Jensen var helt okay med at skulle bære mundbind i Asnæs Centret. Foto: Marianne Nielsen

Centerkunder: Det er okay, at vi skal have mundbind på

Odsherred - 30. oktober 2020 kl. 09:16 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det er okay med mundbind, lød meldingen fra Asnæs på førstedagen med det nye krav om ansigtsmaske eller visir på offentlige steder.

- Du skal have det på, når du går ind, formaner en ældre herre sin hustru, og fisker et mundbind op af lommen.

Parret var torsdag formiddag på vej ind i Asnæs Centret, og var tydeligvis godt forberedte på det ny krav fra myndighederne om at bære mundbind eller visir på offentlige steder.

Inde i centret var forretningerne så småt ved at åbne, og i et par bløde stole foran Superbrugsens cafeteriaområde sad Ole Klinke fra Hørve og Sonja Jensen fra Gislinge og så torsdagen dagen begynde.

- Det er okay, at vi skal have mundbind på. Ellers kommer vi måske aldrig af med det skidt, og når man ser, hvordan andre lande lukker helt ned, så synes jeg det er helt fint, siger Sonja Jensen, der var på udkig efter et visir, som erstatning for mundbindet.