Centerchef slår fast: De sygemeldte har nedlagt arbejdet

»Som en forberedelse på den forståede sammenlægning af hjemme- og sygeplejen er vores to aftenvagtgrupper i syd blevet lagt sammen. I den forbindelse er der opstået uenighed om arbejdstilrettelæggelsen på et af holdene. Vi har været i dialog med medarbejderne om udfordringerne, men konflikten er desværre eskaleret og i weekenden har vi oplevet 12 sygemeldinger, hvilket er et usædvanligt højt antal syge. Vi har løbende drøftet sagen med vores lokale tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. I går formiddag(Onsdag, red.) holdt vi ligeledes et møde med næstformanden med FOA, som forsikrede, at hun vil medvirke til at medarbejderne kommer på arbejde igen. På mødet blev det også aftalt, at vi fortsætter drøftelserne om det specifikke arbejdsmiljø i aftenvagten og det generelle arbejdsmiljø i hjemmeplejen. Det har naturligvis været os magtpåliggende, at borgerne for den planlagte og nødvendige hjælp. Her har dagvagterne ydet en stor indsats, siden i fredag.«