Centerchef: Det er ulykkeligt at Daniel er tvunget til at flytte

Det var Odsherred Kommune, som i oktober sidste år henviste den 23-årige til det nyoprettede bosted ved Vig, hvor man havde en formodning om, at det lille sted med kun tre beboere og døgnbemanding ville kunne give ham den ro og stabilitet i hverdagen, som han havde brug for.

- Det er jo også gået godt. Bortset fra, at Socialtilsyn Øst har peget på, at bostedet ikke er godkendt til at tage sig af folk med den slags problemstillinger, og han derfor ikke kan være der, siger Erik Pedersen, der understreger, at Socialtilsyn Øst er en anden organisation, hvor det er ude af Odsherred Kommunes hænder at ændre beslutningen.