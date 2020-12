Artiklen: Centerbutikker åbner indgange fra gaden for at redde julesalget

I Bog og Ide i Asnæs Centret gjorde indehaver Rasmus Madsen onsdag aften klar til at kunderne fra torsdag formiddag kunne bruge butikkens bagindgang fra parkeringspladsen. Det blev nødvendigt, da Statsminister Mette Frederiksen uden varsel lukkede alle landets centre ned. Undtagen, hvis butikkerne har en indgang, hvor kunderne ikke skal igennem centret.

- Vi fjerner varer fra centerpladsen og sætter skilte op, så folk ved, hvor de skal gå ind i butikken fra p-pladsen. Og så er det slut med indpakning, for det kommer til at skabe en unødvendig kø, og vi kan ikke lade folk selv pakke ind, da det vil give alt for mange berøringer. Man kan jo ikke argumentere mod sundhed, lød det fra boghandleren.