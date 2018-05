Jan Skødsbæk må vente i mindst en måned, før han kender til politiets reaktion efter at have ransaget hans hjem. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Cannabis-creme stadig i politiets søgelys

Narkopusher eller blot en empatisk mand, der har fundet en formel til en cannabis-creme, der hjælper syge mennesker? Jan Skødsbæk, fra Asnæs, er sigtet af politiet for videresalg af ulovlig marihuana og cannabis, hvilket han betragter som en kæmpe fejltagelse, for han havde alene ingredienser liggende til den cannabiscreme, som han sælger helt lovligt.

Ransagningen foregik for over en måned siden, men Midt- og Vestsjællands politi har ikke afklaret sagen, men Martin Bjerregaard, fra politiet, slår fast, at der er en tidsfrist.

»Midt og Vestsjællands politi afventer svar i nogle tekniske undersøgelser af de fundne effekter ved ransagningen. Ligeledes er Lægemiddelstyrelsen blevet spurgt om en vurdering i forhold til den produktion af cannabis-creme, som tilsyneladende er foregået på stedet. Svar kan ifølge Lægemiddelstyrelsen forventes inden for cirka tre uger. Herefter forventes en anklager at skulle kigge det hele nærmere igennem for at tage stilling til relevant lovgivning og udfærdigelse af et anklageskrift,« siger han til Nordvestnyt.