Foto: Per Christensen

Campingsæsonen er begyndt

Normalt foregår flaghejsningen med tale og mange forventningsfulde campister, men i år måtte værtsparret på Sanddobberne Camping, Finn Kristiansen og Ida Trier Dahlkild, bede campisterne om at holde sig på afstand på grund af, at der ikke må være mere end 10 forsamlet.

- Normalt åbner vi bommen, efter at flaget er hejst, men i år er så usædvanligt, og flere er allerede kørt ind. De første gæster kom lørdag, fortæller Finn Kristiansen, som oplyste, at de har fået mange forespørgsler, om mon campingpladsen ville åbne.

- Nogle af vores ældre gæster venter lidt med at komme, men man skal huske, at campingpladsen er deres andet hjem. Her kan man komme ud og få lys og luft, siger Ida Trier Dahlkild.