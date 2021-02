Naturen omkring Sanddobberne Camping er enestående, og stod det til Dansk Botanisk Forening, så blev pladsen nedlagt, mend et sker ikke. Foto: Per Jensen

Campingpladsen er beskyttet af kommunens ønske og angst for ballade

I 2016 besluttede den daværende borgerlige regering, at sætte 17 statsligt ejede campingpladser til salg, men den 6.1 hektar store Sanddobberne Camping, ved Vindekilde, var en af de pladser, som det ikke er lykkedes at komme af med.

Formentlig primært fordi Odsherred Kommune har forpagtet pladsen vederlagsfrit til maj 2040, og en aftale med den nuværende forpagter af campingpladsen til 2027, og kommunen har da også forsøgt at købe pladsen, men deres bud på 995.000 kr. blev forkastet, fordi det lå under de mellem èn og to mio. kroner som ejendomsmæglere mente, at pladsen skal indbringe.