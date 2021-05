Personbiler står for en stor del af CO2-udledningen i Odsherred. Billedet er fra Vig. Foto: Torben Andersen

CO2 over landstallet

Der er to altdominerende transportformer, som dominerer opgørelsen. Vejtrafik står for 41 procent af transportudledningen - heraf trefjerdele fra personbiler. 39 procent af transportudledningen stammer fra færger og fiskeri. Og af denne andel står igen Molslinjen for hele 96 procent.