CO2: Kommune vil se nærmere på bilpark og haller

Det er indtil videre svært at få ladet elbiler op i Odsherred, og det vil også påvirke den kommunale kørsel.

Odsherred - 01. december 2020 kl. 20:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Kommunens bilpark skal under lup, så CO2-udledningen bliver begrænset. Og over en årrække skal bilerne erstattes med hybrid- eller elbiler.

Det fremgår af et udkast til en klimaplan for Odsherred Kommune i 2021. Planen blev behandlet af miljø- og klimaudvalget i dag, tirsdag. Planen gør dog opmærksom på, at der en række udfordringer med at skifte bilparken ud. Der mangler eksempelvis ladestandere, og rækkevidden af en opladning er ikke tilstrækkelig for de mindre elbiler.

En andet område i kommunens klimaindsats bliver at optimere kommunens mange idræts- og svømmehaller. Kommunen vil blandt andet indhente tilbud på, hvordan bedst overvåger og analyserer hallernes tekniske installationer.

Varmeproduktion er et tredje fokusområde i handleplanen. Siden 2009 har kommunens varmeværker gennemført en række forbedringer, som betyder, at CO2-reduktionen er formindsket - selv om det samlede varmeforbrug er steget.

Et fjerde indsatsområde er at få bedre CO2-regnskaber. Som flere gange omtalt i Nordvestnyt, har kommunen haft svært ved at få pålidelige tal til dens årlige CO2-regnskaber.

Det årlige CO2-regnskab kom oprindeligt i stand, efter at Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i 2010 indgik en aftale om at reducere CO2-udledningen fra kommunens egen drift med to procent om året.

Miljø- og klimaudvalget fik også et klimaregnskab for 2019 forelagt. I 2019 faldt den samlede kommunale udledning af CO2 med fire procent - altså dobbelt så meget, som aftalen med Danmarks Naturfredningsforening lægger op til.

Udledningen fra kommunale bygninger faldt med 6 procent i 2019, mens det fortsat ikke er lykkedes at begrænse CO2-udledningen fra den kommunale transport. Den steg nemlig med to procent i 2019, og den er steget med syv procent siden 2009. Det er især kørsel for plejepersonale og ansatte i Park og Vej, som belaster regnskabet, men administrationens kørsel er også steget meget gennem årene.