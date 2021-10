Byttemarked for alle

- I år har vi endelig mulighed for at lave lidt PR for dagen. Det er jo et gratis arrangement for alle at deltage i. Der er ingen penge mellem folk. Derfor har det knebet med at finde midler til PR. Men sidste vinter fik vi skaffet penge via kommunens Fællesskabspulje og vi har nu fået indkøbt banner og beachflag, siger Maj-Britt Kjerrumgaard.