Se billedserie På byttedagen kan gæsterne få vurderet deres frimærkesamlinger af et hold rutinerede filatelister. Det benytter mange sig af hvert år. Foto: Niels Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Byttedag i nye rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byttedag i nye rammer

Odsherred - 03. februar 2018 kl. 18:47 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Første byttedag i Odsherred blev holdt for godt 40 år siden. Og fra 1994 til 2009 hed dagen »Byt i Vig« af geografiske grunde. Efter i flere år at have heddet »Byt i Hørve« - også af geografiske grunde - vender den traditionsrige byttedag nu »hjem«, når Odsherred Frimærkeklub, Bytteren i Holbæk, Holbæk og Omegns Frimærkeklub og Kalundborg Frimærkeklub holder Byt i Vig på Sydskolen afd. Vig den 11. februar klokken 10 til 15

- Vi har været meget glade for at være i Hørve, men rammerne blev for små. Derudover er selve adgangen til skolen i Vig lettere, og opstillingen er også blevet meget nemmere. Bordene står der for eksempel allerede. Vi sparer en hel dags forberedelser alt i alt og får plads til flere besøgende, siger Rita Hansen, der er formand for Odsherred Frimærkeklub og med i styregruppen for byttedagen.

Bybyttet til trods er formlen for dagen den samme som altid. I fokus er frimærker, postkort, konvolutter og andre postale objekter, og alt man behøver for at komme indenfor, er nysgerrighed.

Man kan traditionen tro få vurderet ens egne samlinger, hvis man ønsker.

- Kan vi ikke sætte en nogenlunde sikker pris på, kan vi i hvert fald fortælle, hvor man kan gå hen og få det, siger en af byttedagens eksperter, Karl-Aage Eriksen, og fortsætter:

- Navnet »Byt i Vig« vækker genkendelse hos mange. Jeg kan godt forestille mig, navnet alene trækker et halvthundrede ekstra gæster til.

Hvis det lykkes, vil der komme op mod 200 gæster på dagen.