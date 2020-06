Odsherred Byråd mødes den 9. juni til budgetseminar. Foto: Torben Andersen

Byrødder skal have lommeregneren frem

Når byrådet mødes den 9. juni til et budgetseminar, begynder processen for alvor med at få etableret et husholdningsbudget for næste år. Flere landspolitiske aftaler er i høj grad med til at bestemme, hvor mange penge der er at gøre godt med.

Som tidligere omtalt giver en udligningsreform ekstra 78 mio. kr. om året - men først om fire år. I slutningen af sidste uge blev der så indgået en økonomiaftale mellem KL og regeringen. En aftale, som generelt sikrer flere penge til anlægsopgaver og som kompenserer kommunerne for deres corona-udgifter.

Borgmester Thomas Adelskov (S) var som bestyrelsesmedlem i KL med til at indgå aftalen.

- Vi afventer nogle kørsler fra KL og Indenrigsministeriet på, hvad aftalen vil betyde for Odsherred, men hvis man ser overordnet på det, så har vi - som sidste år - fået til driften og til demografien, siger Thomas Adelskov.

Han hæfter sig ved, at der er to positive ting i forhold til udligningsreformen.

- Vi får næste år knap en tredjedel af de 78 mio. kr. og staten vil finansiere det, hvis byrådet siger ja til at nedsætte personskatten fra 26,6 til 26,3 procent, siger Thomas Adelskov, som gør opmærksom på, at der er indbygget en »musefælde« i skattelettelsen, nemlig at det bliver dyrere, hvis byrådet en dag vælger at sætte skatten op igen.

- Det vil betyde, at hvis byrådet om nogle år gerne ville hæve skatten med 0,1 procent, så skal man finde 0,4 procent, forklarer Thomas Adelskov, som forventer, at byrådet siger ja til tilbuddet om at få nedsat personskatten.

- Jeg har svært ved at se, at byrådet ikke skulle takke ja til at få skatten ned, når der er fuld statsfinansiering, Vi har i en del år argumenteret for, at når vi har en høj skat i Odsherred, så skyldes det blandet andet den dårlige udligning, og nu får vi så en udligningsreform, der gavner os, siger Thomas Adelskov.

Han håber, at Odsherred Byråd også kan finde penge til anlægsprojekter i 2021.

- Vi har styr på kommunekassen, hvor vi med over 100 mio. kr. ligger over, hvad likviditetsreglerne kræver, selv om betalingen til Seas-NVE på 19 mio. kr. kan gøre et indhug i hvad vi har af muligheder for at lave anlæg til næste år, siger han.

Økonomiaftalen betyder, at kommunerne kompenseres for corona-udgifter for i alt 2,6 mia. kr. i 2020. Et foreløbigt bud er, at corona-krisen vil koste kommunen 47 mio. kr. i år.

- Min umiddelbare vurdering er, at beløbet fra aftalen er lidt i underkanten på driftsområdet, men til gengæld ser det ud til, at Odsherred ligger lidt bedre på beskæftigelsesområdet end landsgennemsnittet, og det kan betyde, at det, vi taber på driftssiden på corona, kan vi måske vinde på beskæftigelsesområdet, men det ved vi først til september, siger Thomas Adelskov, som fortsætter:

- Alt i alt forventer jeg ikke, at vi kommer til at have de store tab på corona i forhold til kommunens økonomi. Men så er der er jo alt det, som handler om mistede job, og aktiviteter, som ikke er sat i gang.