Byrådet mødtes i dag til et kort møde og et efterfølgende flere timer langt budgetseminar.

Byrødder så endelig hinanden igen

Tirsdag morgen samledes Odsherred Byråd igen - for første gang siden den 25. februar. Mødet, som var henlagt til Hotel HøjbySø, bestod af to dele: Et åbent, ordinært byrådsmøde med ét punkt på dagsordenen og et flere timer langt budgetseminar.

Borgmester Thomas Adelskov (S) bød velkommen og understregede, at man skulle holde afstand. Og byrådet kunne ikke få lov til at synge en sang som optakt, som man plejer, for så skulle der nemlig ifølge sundhedsmyndighedernes direktiver have været to meter imellem deltagerne. Uden sang kunne man nøjes med en meters afstand.