I december 2018 døde en medarbejde rpå Troldebakkens Plantage, fordi han var kravlet ind i et iltfattigt kølerum. I byretten blev virksomheden idømt en bøde, på grund af forholdene, men Landsretten har netop pure frikendt virksomheden.

Send til din ven. X Artiklen: Byrettens dom underkendt: Firma pure frikendt for ansvar i dødsulykke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrettens dom underkendt: Firma pure frikendt for ansvar i dødsulykke

Odsherred - 04. september 2021 kl. 06:52 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

For snart ni måneder siden, i december sidste år, blev virksomheden Agro Partner idømt en bøde på 140.000 kr. fordi Retten i Holbæk mente, at de ikke i tilstrækkeligt omfang havde tilrettelagt arbejdet på en forsvarlig måde, da en 28-årig mandlig medarbejder afgik ved døden tirsdag den 18.december 2018, på grund af, at han var kravlet ind i et iltfattigt kølerum på Troldebakkens Frugtplantage i Starreklinte.

En afgørelse som virksomheden slet ikke var enig i, og derfor havde de valgt at anke dommen til Østre Landsret, der netop har taget stilling til sagen, og her endte det med en pure frifindelse af virksomheden.

En dom, der ikke overraskende, glæder firmaets advokat Klaus Søborg Jørgensen, som forklarer, at dommerne i landsretten lagde vægt på, at Agro Partner inden ulykken havde drøftet adgangsforholdene til kølerummene, herunder at vinduerne hertil ikke var aflåst, med Arbejdstilsynet, uden at det gav anledning til nogen påtale, og at Arbejdstilsynet efter ulykken ændrede risikovurderingen ikke kunne tillægges nogen betydning.

Advokaten forklarer videre, at Landsretten i sin dom har slået fast, at alle medarbejdere hos Agro Partner var instrueret i anvendelsen af kølerummene, og at det således kunne lægges til grund, at Agro Partner på ulykkestidspunktet havde planlagt, tilrettelagt og udførty arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.