Brandstiftelserne foregik ved Vig Skole i sommeren 2019.Foto: Helene Nielsen

Byretten har sat det sidste punktum i sag om påsatte brande

Odsherred - 11. november 2020 kl. 06:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Siden juni har en ung mand ventet på, hvilken straf han skulle idømmes for den rolle han havde i sagen om brandstiftelser i Vig sidste år.

Strafudmålingen for JA, der sammen med andre unge blev kendt skyldig i brandstiftelser ved Vig Skole, har nemlig afventet Retslægerådets udtalelser siden slutningen af juni, hvor straffen for de øvrige i sagskomplekset blev udmålt.

Retten i Holbæk har nu idømt den 19-årige mand anbringelse på en institution for personer med psykiske handicap på ubestemt tid. Han skal desuden betale sagsomkostninger og en erstatning på 1,581,98 kroner til Odsherred kommune, oplyser byretten.

Mandens forsvarsadvokat, Per Henning Jensen oplyser til Nordvestnyt, at dommen blev modtaget.

JA blev dømt for at sætte ild til en Ford Transit minibus og to aviscontainere i Vig sammen med en anden ung mand d. 24. august 2019.

Han var ligeledes tiltalt og dømt for sin medvirken til ildspåsættelse af en skraldecontainer samme sted aftenen efter.

Under retssagen ønskede JA ikke at udtale sig, men da han blev afhørt af politiet på Holbæk Station ved anholdelsen forklarede han, at det var ham, der sammen med to andre hentede benzin på tankstationen ved brugsen i Vig.

Han erkendte samtidig, at det var ham, man kunne se på overvågningsbillederne ved tankanlægget, men afviste at det var hans idé at sætte ild til containerne og minibussen. I alt var seks unge tiltalt i sagen.

