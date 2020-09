Byrådsmedlem: Sendte unge med partybus til Bakken

Humøret var højt, og der blev hoppet og danset, da ungemedarbejdere fra Burgerhjørnet på Lyngen mandag den 31. august i en partybus drog på den årlige firmatur til Bakken. Arbejdsgiver Søren With, som også er socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, var selv med i bussen og valgte at livestreame et klip fra de unges fest i bussen på Facebook.