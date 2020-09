Byrådsmedlem: P-vagter skal retur, for de forhindrer kaos i sommerlandet

»Når ordningen med en p-vagt fungerer igen, så tror jeg den vil være udgiftsneutral, men der skal afsættes 50.000 kr., for at få det sat i gang. Det kan godt være at ikke alle jubler over forslaget, men idag hænger skiltene med parkeringsbegrænsninger der, men folk har jo fundet ud, af, at der ikke er nogen p-vagt, og det betyder, at folk holder på fortove og for længe. Jeg tror egentlig, at mange af de handlende vil være glade for forslaget, og så skal man jo huske, at begrænsningerne kun gælder fra den 15.maj til 15.setember, og i den periode kan det godt blive lidt af et kaos, så jeg tror på, at det her vil gavne hele byen,« siger han.