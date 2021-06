Leif Egholm blev valgt ind i byrådet som repræsentant for Odsherred Listen. Siden skiftede han til Nyt Odsherred, men nu er partibogen socialdemokratisk. Foto: Marianne Nielsen

Byrådskolleger om partiskifte: Et »strategisk valg« og »demokratisk problem«

Odsherred - 02. juni 2021

Tirsdagens nyhed om Leif Egholms indtræden i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Odsherred og en beslutning om at genopstille ved næste valg, får forskellige ord med på vejen af byrådskollegerne.

Nogle er mere overraskede end andre, mens enkelte kalder det en frygt, der er blevet en realitet og et demokratisk problem.

Bestemt ikke overrasket

Helge Fredslund, der som gruppeformand for Nyt Odsherred, kortvarigt delte gruppemødelokale med den nyslåede socialdemokrat, er ikke overrasket over Egholms valg.

- Jeg er bestemt ikke overrasket. Jeg tror ikke det får nogen betydning, da jeg ikke lige kan komme i tanke om noget hvor han ikke har stemt som S. Nu kan han jo også uden samvittighed arbejde for at flytte de demente til Solvognen, selvom han til sidst gav os ret i at det gav god mening at blive på Baeshøjgaard, lyder det fra Helge Fredslund, der som tidligere Venstremand selv har erfaring i at skifte parti.

V: Et strategis skifte

I Venstre er gruppeformand Niels Nicolaisen heller ikke overrasket over Egholms politiske valg, og ser det mere som et strategisk træk baseret på mulighederne for at blive genvalgt.

- Jeg tænker, at det er der - eller i her hos os i Venstre - at han har størst mulighed for at blive genvalgt. Men jeg har nu altid anset ham for at være borgerlig, siger Niels Nicolaisen, der ikke mener at S-dominansen får reel betydning i det politiske arbejde.

- Vi har et godt samarbejde med Thomas (Adelskov, red.), og det forventer jeg ikke, der bliver ændret på, siger han.

R: Det vi frygtede er sket

Samme melding lyder fra Thomas Nicolaisen (R):

- Jeg har kendt Leif gennem mange år, som men man med hjerte og hjerne for politik. Han har nogle gode og fornuftige holdninger, men nu er det vi måske har gået og frygtet ville ske på den anden side af et valg, jo så sket og S har et flertal. Men jeg forventer sådan set ikke, at det ændrer på samarbejdet i byrådet. Der er jo så kort tid til valget, siger Thomas Nicolaisen.

DF: Demokratisk problem

Hos Dansk Folkeparti er Leif Egholms nye partifarve kommet bag på gruppeformanden.

- Det overrasker mig ikke, at Leif ikke er færdig med politik. Men det kommer lidt bag på mig, at han nu indtræder i den socialdemokratiske byrådsgruppe, for i eksempelvis kultur- og folkeoplysningsudvalget er det ofte Leif og jeg, der går imod S, siger Julie Jacobsen.

Hun ser det som et demokratisk problem med de partiskifter der har været på det seneste i det lokalpolitiske landskab.

- Og jeg ser det bestemt også som et demokratisk problem, at S nu har flertallet. Nu behøver de ikke have andre med, så politisk bliver det rigtig svært frem mod kommunalvalget, supplerer DF'eren.

Ø: Flertal ændrer intet

Sådan ser Enhedslistens enlige medlem af byrådet ikke på det.

- Det er ikke det store forskel, om S har 12 eller 13, fordi de har altid et par allierede, både når Ø ikke er enig og når vi er enige. Men det ville være dejligt, hvis der var flere fra S, som fik lov til at have deres egne meninger, noterer Clark Pratt sig.

SF: Et borgmester-signal

SF's repræsentant i byrådet, ser partiskiftet som en tilkendegivelse af, at et S-ledet byråd er at foretrække.

- Generelt ser jeg det som et signal om, at han vil foretrække Thomas Adelskov frem for en borgerlig borgmester. Jeg oplever det som hans bedømmelse af hvem der administrativt vil føre kommunen bedst gennem de udfordringer vi står overfor, vurderer Arne Mikkelsen overfor avisen.

Valgt for lokalliste

Leif Egholm blev valgt ind i Odsherred Byråd for Odsherred Listen ved kommunalvalget i 2017. Her var han lokallistens eneste medlem indtil han meldte sig under Nyt Odsherreds faner, da det blev stiftet i foråret. Samtidig blev Odsherred Listen nedlagt, så da Leif Egholm efter et par måneder som medlem ikke kunne se sig selv som en del af det nye politiske projekt, blev han løsgænger. Men kun i tre uger.