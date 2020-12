Lige så vigtig industrien er for Klaundborg, er turismen for Odsherred Kommune, men frmeover skal Odsherred stå alene med at markedsføre kommunens feriemuligheder.

Byrådet var helt enige: Destination Sjælland var ikke godt for Odsherred

Øv, ærgerligt, men det er helt nødvendigt at det stopper nu, også selvom det vil koste penge, for Odsherred Kommune er nødt til at »køre i to spor« indtil den formelle udtræden er en realitet i sommeren 2021.