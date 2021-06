Byrådet gik på sommerferie, men ikke uden valgkamp

På aftenens 2,5 timer lange byrådsmøde i Odsherred Kommune, var der flere lange diskussioner, hvor ord som ideologi, socialisme, rødt arbejdsgiveransvar, stærk bekymring for at fjerne private arbejdsgiveres ret til at drive virksomhed og lignende blev luftet fra talerstolen, og borgmester, Thomas Adelskov (S), kunne ved mødets slutning konstatere, at mødet var mærket af den kommende valgkamp, og så ønskede han byrødderne god sommerferie, og huskede dem på, at det er vigtigt at bruge tiden til at trække frisk luft, for når de mødes igen til august, så vil novembers kommunalvalg givet få stor indflydelse på byrådets arbejde.