Byråd under ydmyge kår

Det er en pudsig oplevelse, hvor byrådsmedlemmerne sidder "parrede" partivis omkring fire skoleborde sat sammen, og flere af medlemmerne sidder med ryggen til den talerstol, som hvert medlem skal gå op til for at kunne bidrage til byrådsdebatten.

Det er noget juks, lyder det fra borgmester Thomas Adelskov (S), der ønsker at finde en anden mere blivende løsning, for han er overbevist om, at det har lange udsigter før byrådssalen i Højby igen kan bruges.

"Jeg har bedt kommunaldirektøren om at komme med et forslag til en mere holdbar løsning, for det er ikke holdbart, at byrådsmedlemmerne sidder og ser hinanden i ryggen. Og som ved dagens møde, hvor vi før byrådsmøde holder temamøde, som begynder før skoledagen slutter. Vi skal holde byrådsmøderne et sted, hvor byrådsmedlemmerne kan agere som byrådsmedlemmer, og det kræver nogle andre lokaliteter," siger han.