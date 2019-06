Se billedserie Byrådspolitikerne hilste på de fremmødte tilhørere i byrådssalen tirsdag aften. Omkring 30 af dem var kommet specifikt for at lytte på biogas-debatten, der igen var at finde på dagsordnen. Foto: Marianne Nielsen

Byråd står fast: Biogas bliver i Vig

Odsherred - 26. juni 2019 kl. 08:18 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Biogasmodstanderne i Vig, fik op til byrådsmødet tirsdag aften en ny gnist af håb, da formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF), opfordrede byrådskollegerne om at »slå op i banen« og genoverveje placeringen af et biogasanlæg i Vig, og i stedet afsøge mulighederne for en placering ved miljøcentret i Audebo i samarbejde med Holbæk.

Flere Vig-borgere var således mødt frem i byrådssalen, for at få næste kapitel med i biogas-sagaen.

Men de måtte gå skuffede hjem, for den timelange drøftelserne i salen bar ikke noget afgørende nyt frem i lyset, som kunne få byrådsmedlemmerne til at sætte en proces i gang for at aflyse lokalplanforslaget, , skriver Nordvestnyt onsdag.

- Jeg vil gerne ringe til ejerne, for at høre om stadig er interesserede i at benytte det plangrundlag, som vi har besluttet, men mere end det vil jeg ikke gøre, fastholdt Thomas Adelskov (S).

Under den lange debat, pegede en del politikere på, at troværdigheden overfor erhvervslivet, ville lide under det, hvis man ændrede holdning til lokalplanforslaget.

- Det er jo os, der har efterlyst nogen, der ville opføre et biogasanlæg. Det var der nogen, der gjorde, og så siger vi tak fordi I gjorde, som vi gerne ville have - nu trækker vi tæppet væk under jer, lød det fra Morten Egeskov (V) under biogas-debatten.