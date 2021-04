Det bliver syv millioner kroner dyrere at udskifte de rådne tage på Asnæs Svømmehal (foto) og Asnæs-Grevinge Hallen end først antaget. Foto: Stefan Andreasen

Byråd siger ja til ekstra millioner til rådne tage i Asnæs

Odsherred Byråd besluttede torsdag på et ekstraordinært byrådsmøde, det andet i rækken om sagen, at sige ja til at bruge næsten syv millioner kroner mere end først antaget til udskiftning af tagene på Asnæs Svømmehal og Asnæs-Grevinge Hallen, oplyser borgmester Thomas Adelskov.