Byråd sender protestbrev over skolelukning

Byrådet i Odsherred kommune har sendt en skriftlig protest til kulturministeren over beslutningen om at lukke Den Danske Scenekunstskoles afdeling i Annebergparken, i Nykøbing.

Odsherred kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), skriver i protesten blandt andet, at Odsherred ikke har modtaget en eneste ekstra statslig arbejdsplads som følge af beslutningen om at udflytte statslige arbejdspladser, og at det derfor ingen mening giver, at man nu flytter scenekunstskolens aktiviteter til fire af landets store byer.

Byrådet opfordrer derfor kulturministeren til at omgøre beslutningen.