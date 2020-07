Byggesager strander, og borgmester sender beklagelse

»Jeg forstår desværre alt for godt frustrationerne. Allerede i maj kunne vi se det gik den gale vej med sagsbehandlingstiderne, og vi besluttede derfor at ansætte yderligere medarbejdere i afdelingen og hyre et eksternt firma til at hjælpe med at »barbere« puklen ned. Senest har jeg bedt kommunaldirektøren om at komme med forslag og plan til omstrukturering af vores plan, miljø og byggesager, så vi kan få flere sager fra hånden og en bedre koordinering. Det forventer jeg at vi kan sætte i gang i august, men det hjælper desværre ikke dem, der netop nu står og venter, og det beklager jeg meget,« siger han.