- Det er fedt, at bygge huse i træ, siger nyudlært tømrersvend Mads Holm Isholdt fra Rørvig. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen.

Bygger til den helt store søvlmedalje

Tømrermester Klaus Wilumsen i Nakke ved Rørvig er stolt af sin nye tømrersvend Mads Holm Isholdt, som netop er vendt retur fra skolen med ikke blot et svendebrev, men også en sølvmedalje for sit ekstraordinære flotte resultat ved svendeprøven.

Klaus Wilumsen fortæller, at det er første gang i de 31 år, man har haft en lærling i firmaet, som har fået sølvmedalje til svendeprøven.

Mads Holm Isholdt har haft et noget anderledes skoleforløb i forbindelse med uddannelsen. Lærlingene fra tømrerfirmaet i Nakke plejer at tage skoledelen af deres uddannelse som kostelever på Den Jydske Haandværkerskole ved Hadsten. Men på grund af corona, har en del af uddannelsen foregået virtuelt - og altså fra hjemmet i Rørvig.

- Vi har haft den teoretiske del og tegneøvelser hjemmefra. Så tog vi over på skolen, når vi skulle bygge. Det var fint nok, siger Mads Holm Isholdt.

Drømmen om at blive tømrer har ligget der i mange år.

- Jeg var i erhvervspraktik hos Klaus. Allerede dengang lavede vi en aftale om, at jeg kunne komme i lære, når folkeskolen og et år på efterskole var overstået, siger Mads Holm Isholdt.

- Det er fedt, at bygge huse i træ. Det er sjovt at bygge nye sommerhuse og tilbygninger, og dem har vi heldigvis mange af for tiden, siger han.