Byggeplads: Siddende rundvisning og rejsegilde

Odsherred - 07. december 2020 kl. 17:24 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Byggeriet af den nye teatersal til Odsherred Teater i Nykøbing er kommet så langt, at rå-huset er lukket, og 18. december inviterer Bygningsfonden Odsherred Teater både til rejsegilde for indbudte og rundvisning for borgerne.

Klokken 12-13 er der indbudt til rejsegilde for arkitekter, ingeniører, fonds-repræsentanter, byrådspolitikere, byggefirmaets ledelse og håndværkere.

- Det bliver noget anderledes med rejsegilde og rundvisning, hvor man skal sidde på stolerækker og have mundbind på, når man går til og fra sin stol. Men vi er jo nødt til at finde på noget her i corona-tiden, siger Joan Stræde, Odsherred Teater.

Klokken 15-16 er der rundvisning for interesserede borgere - også her sidder man på stolene i den kommende teatersal, der lige nu er en rå beton-kulisse. Formand for Odsherred Teaters bestyrelse, kulturudvalgsformand Gitte Hededam (S), vil holde tale, og teaterleder Simon Vagn Jensen fortæller om byggeriet og planerne for teatret.

Der er plads til 50 gæster, og man skal tilmelde sig for at kunne være med.

- Man skal huske varmt tøj - vi har ikke varme på i den nye bygning. Men vi serverer en kop varm gløgg, lover Joan Stræde.