Byggekran har travlt med at stille vægge op

Det begynder snart at gå stærkt og være meget synligt på byggegrunden for Odsherred Teaters nye teatersals-bygning i Holsts Have i Nykøbing Sjælland.

- Nu er det om at følge med i kighullerne i hegnet, for den store byggekran er ankommet, og arbejdet med at stille beton-elementer op til ydervæggene er godt i gang nu, siger Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.