Byggefirma rekonstrueret efter konkurs: Vigtigt møde om teater-byggeri i sigte

Odsherred - 25. februar 2020 kl. 17:39

Dele af konkursramte B. Nygaard Sørensen A/S er købt og genrejst af folkene bag byggefirmaerne LM Byg A/S og Pihl & Søn A/S, fremgår det af en pressemeddelelse - onsdag mødes nykonstruktionen med Bygningsfonden Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland for at afklare, om den nye konstruktion skal bygge teatersal til Odsherred Teater.

- Der er ingen tvivl om, at det nye selskab har en køreplan, og at man er klar til at træde ind her og nu og gå i gang med at bygge vores teatersal. Men foreløbig har vi ikke set noget skriftligt materiale fra dem, siger Lars Nybjerg, der er formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.

- Der er forskellige ting, som vi skal have bekræftet, også fra kurator, før vi kan sige ja til en aftale med det nye selskab, siger formanden.

- Det lyder godt, det vi hører, men vi er nødt til at have vores to jurister og en ekstern jurist til at læse materialet igennem først og sige god for det, siger Lars Nybjerg.

- Når alt er faldet på plads, afholder vi et borgermøde på Odsherred Teater, hvor vi vil forklare og fortælle om det videre forløb, vi til den tid ved mere om med sikkerhed, siger formanden for bygningsfonden.

Han har fortsat en forventning om, at alle de aftaler, som Bygningsfonden Odsherred Teater indgik med det gamle B. Nygaard Sørensen i forbindelse med licitationen, vil kunne fastholdes med det nye selskab.