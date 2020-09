By står uden præst: Præstegården er ubeboelig

Se billedserie Den smukke gule præstegård i Vig, skal gennemrenoveres, før der kan fastansættes en ny præst. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Odsherred - 03. september 2020 kl. 12:43 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 27 år har præsten i Vig Kirke heddet Annette Berg, og i lige så lang tid har hun boet i den gulmalede præstegård fra 1845.

En stor sag med med en unik beliggenhed i en gigantisk have, og så lige over for kirken. Huset er stort med mindst 10 værelser og konfirmandstue, men er også en slidt og gammel bygning, og det er tydeligt og velkendt, at der er meget som skal renoveres eller ombygges, før bygningen kan fungere som lovlig og moderne præstebolig.

Værelser mangler, badeværelset skal renoveres, vægge skal efterses, loftet skal istandsættes og gulve skal have udlignet niveauforskelle.

Opgaverne står nærmest i kø i det gamle hus, og menighedsrådets formand, Poul Erik Pedersen, er helt klar på, at der ikke kommer nogen fastansat præst til Vig Kirke, før huset er totalrenoveret, og udgifterne anslår han til over fem millioner kroner, og det er penge som menighedsrådet skal have hjælp fra provstiet til at finde.

Provst Karin Bundgaard Nielsen, fra Odsherred provsti, er tilsynsmyndighed på provstiets præstegårde og kirker, og hun slår fast, at præstestillingen ikke kan opslås, før præstegården står færdigrenoveret.

»Den skal renoveres først, for præsten skal vide hvad han eller hun skal flytte ind i. Annette Berg stopper formelt først den 1.november, men hun er allerede flyttet, så vi har fået to måneder forærende, og jeg håber da, at vi kan være færdige med renoveringen til marts eller april næste år, men måske er det alt for optimistisk,« siger hun.