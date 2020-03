Se billedserie Asnæs Centret var næsten helt mennesketomt onsdag morgen. Foto: Marianne Nielsen

Butikker lukker på stribe

Odsherred - 18. marts 2020 kl. 11:28 Af Marianne Nielsen og Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere butikker i Odsherred må lukke ned for en periode.

I Asnæs Centret må næsten alle specialbutikker lukke.

Rasmus Madsen, Bog & Idé, havde onsdag morgen travlt med at få lukket butikken i centret ned og ekspedere de sidste kunder - i hvert fald de næste 14 dage.

Meddelelsen fra statsministeren om lukning af centre kom bag på ham.

- Det kom faktisk lidt som et chok, at vi var nået dertil. Men nu gør vi i stedet alt, hvad vi kan for at servicere vores butikker i Nykøbing, Holbæk og Kalundborg, fortæller han til Nordvestnyt.

Formanden for Odsherred Erhvervsforum, Henrik Andersen har ét klart budskab:

- Tag det roligt, og ret dig efter myndighedernes forskrifter, siger Henrik Andersen.

Formanden er bekymret for de små og selvstændige erhvervsdrivende i Odsherred. Henrik Andersen håber, at de hjælpepakker og tiltag, regeringen har vedtaget, er nok til at holde hånden under virksomheder, hvis eksistensgrundlag er truet.

- Vi ser allerede nu tegn på, at flere får det svært, siger Henrik Andersen, som appellerer til dem, der har brug for det, om at række hånden ud og bede om rådgivning, inden det er for sent.

Henrik Andersen gør også opmærksom på, at flere af Odsherred Erhvervsforums medlemmer i gruppen Liberale Erhverv tilbyder rådgivning og vejledning indenfor flere områder.