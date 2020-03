Se billedserie Torsdag blev der sat lukket-skilte op i Nykøbings genbrugsbutikker - her Røde Kors i Algade. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Butikker holder lukket for at undgå smittefare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikker holder lukket for at undgå smittefare

Odsherred - 13. marts 2020 kl. 08:21 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med afsæt i regeringens nye tiltag for at hindre corona-smittespredning valgte genbrugsbutikkerne Røde Kors, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp i Nykøbing Sjællands centrum at sætte lukket-skilte i vinduerne torsdag.

Den midlertidige lukning sker for at vise ansvarlighed i forhold til at mindske smittespredningen.

- Vi har 47 frivillige i Røde Kors-butikken i Nykøbing, og mange af dem er i risiko-alderen, og dem vil vi ikke udsætte for unødig smittefare. Vi vil heller ikke risikere, at kunder i butikken bliver smittede, siger Søren Fagerlund, formand for Røde Kors i Nykøbing-Rørvig-afdelingen.

- Vi aflyser også alle møder og fællesmøder blandt de frivillige. Og vores besøgsvennetjeneste går over til at blive en telefonkontakt, hvor besøgsvennen også kan hjælpe til med indkøb og praktiske ting, men uden at have direkte kontakt, som vi plejer, siger Søren Fagerlund.

Den midlertidige nedlukning af genbrugsbutikkerne Røde Kors, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp kom efter beslutninger torsdag i de landsdækkende moderforeninger.

Under den igangværende corona-epedemi har Røde Kors oprettet et nødberedskab af frivillige, der tilbyder at købe ind for folk, som sidder i corona-karantæne og ikke har mennesker omkring sig til at handle ind.

Foreløbig har 500 frivillige meldt sig på landsplan til Røde Kors-projektet.