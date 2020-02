Buschauffør Preben Hansen udpeger et af de største huller i stationspladsen, hvor en afmærkningspæl er sat op for at advare chauffører og passagerer.

Busser kører slalom mellem vejhuller

Han har i snart otte år kørt bus for DitoBus, hvis gule busser 851 gange om ugen er inde at vende på stationspladsen i Nykøbing og sætte passagerer af og på, og busholdepladsens belægning volder ham og andre chauffører store bekymringer. Både DitoBus og chaufførernes sikkerhedsrepræsentant har kontaktet kommunen om problemet, men endnu er der ikke sket noget.

- Det er frygteligt at sidde som chauffør om morgenen og se, hvordan passagererne cykler og går hen over den knortede plads, fordi de skal nå en bus eller toget, siger buschauffør Preben Hansen.

