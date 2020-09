Ejer af Burgerhjørnet på Hønsinge Lyng, Søren With, måtte tidligere på året med en megafon anmode gæsterne på stedet om at holde afstand. Han mener ikke det var nødvendigt med samme afstand, da han forleden sendte sine ungarbejdere på firmaudflugt i en partybus. Foto: Helene Nielsen

Busfester sker på eget ansvar

- Det er op til gæsterne, at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi skal bare gøre opmærksom på, at alle skal bære mundbind under kørslen, siger Thomas Hagner, som er indehaver af Vognen.dk i Kirke Saaby.

Han udlejer såkaldte partybusser, som bruges til private fester og studenterkørsel, og udlejede også den grønne bus, som kaldes Boris Jeltsin, som har plads til 44 personer og stor åben bagperron uden vinduer, som ansatte fra Burgerhjørnet på Hønsinge Lyng mandag tog på firmaudflugt til Bakken i.

Indehaver af Burgerhjørnet, Søren With, som havde arrangeret turen for de unge, henviser til, at han har overholdt vognsmandens retningslinjer, men det er ikke nok.

- Folk skal selv tage mundbind med, og og vi stiller håndsprit op i bussen, men vores chauffør kan jo ikke sidde og holde øje med, om folk holder afstand eller drikker for meget, siger Thomas Hagner.

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt nye retningslinjer for unges adfærd i forbindelse med corona.

- Fra vores gode råd til private fejringer og arrangementer har vi også et fokus på, at indtagelse af alkohol kan gøre det sværere at følge vores anbefalinger, ligesom anbefalingerne om at holde mindst en meters afstand også fremhæves. Fra rådene til de unge, anbefaler vi at man undgår, at flere drikker af samme flaske eller glas, da risikoen for smitte øges, skriver Sundhedsstyrelsen i en mail til Nordvestnyt.

Søren With påpeger, at de unge drak alkohol i begrænsede mængder og kun var sammen i bussen i den times tid det tog, at køre til Dyrehavsbakken i København og retur lidt senere på aftenen.

- Og der sad de fleste af dem, og sov, siger Søren With.