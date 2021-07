Vig var ikke ene om at opleve skybrudslignende tilstande for et par uger siden. Sommerhusområder ved Højby fik også meget vand - så meget, at nogle grundejere brød loven og åbnede skelbrønde, så regnvand blandede sig med spildevand. Foto: Bente Elvert

Bundulovligt: Bryder loven under skybrud

Odsherred - 24. juli 2021

Skybruddene for et par uger siden kan synes meget langt væk i hukommelsen. Men regnen er på vej ind over landet igen allerede søndag, og DMI kan ikke udelukke, at den kommende uge godt kan blive en temmelig våd omgang.

For Odsherred Forsyning står dagene med seneste omgang skybrud dog endnu knivskarpt i hukommelsen. Ikke fordi skybruddene i sig selv sendte de ansatte eller pumpestationerne på overarbejde, men fordi sommerhusejerne ledte regnvandet i deres skelbrønde. Og det er bundulovligt.

- Det er ikke lovligt at bruge den offentlige kloak som dræn. Det er grundejeren selv, der skal sørge for dræn på sin grund. Skelbrønde er kun til spildevand og er slet ikke bygget til at håndtere regnvand, siger direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen.

I uge 27 kunne hun og medarbejderne ved Odsherred Forsyning konstatere, at mindst otte pumpestationer ved Højby Lyng var ekstremt belastet.

De tre pumpestationer, der har været mest belastet, er Åvej og Mælkevejen på Højby Lyng og Gøgehaven ved Ellinge Kohave, fordi grundejere løftede dækslerne af deres skelbrønde for at få regnvandet til at sive væk ad den vej, da det væltede ned med vand fra oven.

Når nogen finder på at kanaliserer deres regnvand fra grunden til skelbrøndene, bliver både pumpestationer og renseanlæg voldsomt belastet. De kan ganske enkelt ikke følge med mængden af vand.

- I yderste konsekvens kan det jo ende med, at spildevandet ikke kan komme væk fra grunden. Så jeg vil opfordre til, at man som grundejer har tålmodighed og lever med lidt vand i haven, for langt de fleste steder er der ikke noget, der hindrer vandet i at forsvinde igen ret hurtigt forsvinde igen, siger Fanny Villadsen.