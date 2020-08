Buffeten er klar til det flyvende kongepar

Hvert år stiger spændingen i løbet af sommeren kulminerende i sensommeren, blandt Odsherreds mange naturelskere.

Vil den enestående ørnefamille fra Ulkerup Skov endnu engang berige os med unger?

I år er vi heldige, for nu er de spottet.

To smukke ørneunger, og spotteren Palle Graubæk, fra naturstyrelsen, deler gerne sin begejstring.

"Jeg har lige set vores ynglepar fra Ulkerup, sammen med to flotte unger på Hovvig, så nu er der ingen tvivl om der var en eller to unger i år, så det er jo herligt.

Der er i øvrigt rigtig mange fugle derude i øjeblikket. Over 2000 grågæs, mellem 8 til 10 af den kridhvide hejre, sølvhejre, mange vadefugle og ænder, blandt andet næsten 250 knarænder, og det er mange, Knap 500 krikænder, godt med skeænder og mange flere.

Så der er ikke noget at sige til at ørnene holder til derude," siger han.