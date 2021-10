Send til din ven. X Artiklen: Brygmester vil sætte dybe rødder i Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Brygmester vil sætte dybe rødder i Odsherred

Odsherred - 01. oktober 2021 kl. 21:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I Anneberg Kulturpark kommer der hele tiden nye indbyggere - mange af dem med en fødevareproducerende vision i maven, som de ønsker at virkeliggøre.

Seneste tilføjelse er en bryggeri kaldet Deep Roots Brewing, og hvor brygmesteren er Søren Parker Wagner, som flyttede til Lumsås i februarrykker ind i ledige lokaler og starter et lille bryggeri op. Han faldt for det initiativ og den virkelyst, der pibler frem allevegne den gule by ved Nykøbing.

- Jeg havde længe ønsket at komme flytte fra København og få mere natur ind i mit liv, blandt andet. De mange kreative kræfter, der er her, tiltalte mig og jeg vil gerne bidrage med en lokal stærk virksomhed i samspil med turismen og kulturlivet, siger han.

Metoo-beskyldninger I foråret valgte Søren Parker Wagner fratræde sin stilling som direktør i bryggeriet Dry & Bitter, som han selv havde stiftet.

Fratrædelsen kom i kølvandet på en række beskyldninger om fysisk vold og seksuel tvang, som en kvinde på det sociale medie Instagram begyndte at poste på vegne af anonymiserede kvinder i ølbranchen i hele verden.

Anonymiteten gjaldt dog ikke kvindernes påståede krænkere, og her begyndte Søren Parker Wagners navn altså at dukke op flere gange.

I første omgang blev bryggeri-stifteren sendt på orlov, mens beskyldningerne blev undersøgt, men i maj valgte han at trække sig fra virksomhedens direktørkontor.

"Beretningerne har gjort et dybt indtryk på mig og har fået mig til at indse, at jeg med min opførsel har føltes ubehagelig for nogle kvinder, hvilket er noget, jeg fortryder dybt og gerne vil undskylde på det dybeste", skrev Søren Parker Wagner dengang på det sociale medie Twitter.

Nu er ølmanden klar til en ny begyndelse.

- Det er en frisk start og et ønske om at plante nye rødder. Beskyldningerne var også nye for mig, da det kom frem. jeg genkender det ikke, hverken dengang eller nu, men anklagerne gjorde, at jeg valgte at trække mig af hensyn til virksomheden. Det er jo nærmest umuligt at tage til genmæle i sådanne sager. Her i Anneberg Kulturpark, kan jeg starte forfra, siger han.