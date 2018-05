Jacob Jensen kæmper for muligheden for brune seværdighedsskilte på Rute 21, men indtil videre uden held. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Brune skilte alt for farlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brune skilte alt for farlige

Odsherred - 17. maj 2018 kl. 12:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres folketingsmedlem, Jacob Jensen, er røget i clinch med transportminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), fordi han kæmper for at give lokale turistvirksomheder mulighed for at opsætte brune seværdighedsskilte på Rute 21 mellem Tuse og Vig.

Men den går ikke, lyder det fra ministeren og hans afvisning underbygges af Vejdirektoratet, der i et noptat til ministeren slår fast, at de brune skilte er alt for farlige på Rute 21.

Vejdirektoratet skriver blandt andet, at: »Vejens smallere tværprofil og vognbanebredde og noget mindre sikkerhedsmargin til trafikanter, der skal foretage overhaling og nedbremsning for at komme af ved en frakørsel,« og så slår de fast at flere skilte på Rute 21 vil betyde længere læsetid og derved uopmærksomhed i forhold til den øvrige trafik, og at opsætning af brune skilte kan berøre trafiksikkerheden.

Jacob Jensen undrer sig over afslaget, og bebuder at han vil lægge et fornyet pres på ministeren.

»Rute 21 har et forløb, autoværn med videre som en motorvej, og man har allerede givet vejen en særstatus ved at hæve hastighedsgrænsen til 100 kmt. Odsherred er et område, hvor turisme fylder rigtig meget, så meget desto mere grund ville der være til at få mulighed for at skilte med nogle af de største og vigtigste attraktioner. Jeg lægger ikke op til, at Rute 21 skal overplastres med brune skilte, men måske nogle stykker. Det er potentielle arbejdspladser og vækst i området, som en god markedsføring kan medføre. Jeg har derfor bedt Venstres transportordfører tage det op med transportministeren igen, ligesom jeg vil tage det op i Venstres folketingsgruppe, så vi ad den vej kan forsøge at få ministeren og andre på bedre tanker,« siger han til Nordvestnyt.