Se billedserie Direktør Brian Johansen røber ikke hvem der spiller til festen. Kun at det er musikere fra den øverste hylde i dansk underholdning. Foto: Torben Andersen.

Send til din ven. X Artiklen: Brugsen lukker tidligt: Der er fest for medarbejderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brugsen lukker tidligt: Der er fest for medarbejderne

Odsherred - 09. september 2021 kl. 21:25 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det er en hemmelighed hvem der kommer til at stå på scenen, men direktør i Asnæs & Omegns Brugsforening, Brian Johansen, tør godt afsløre så meget, som at det er artister fra den øverste hylde indenfor dansk musik, som spiller op til bal, når 12 SuperBrugsen'er på lørdag har indbudt samtlige medarbejdere og deres pårørende til et brag af en fest i Vig kultur- og idrætscenter.

- Vi gør det fordi alle ansatte i detailhandlen og også i vores butikker har været udsat for et psykisk og et fysisk pres i forbindelse med coronanedlukninger og restriktioner. Vi vil gerne vise vores ansatte, at vi anerkender den ekstra indsats de har gjort, siger Brian Johansen.

500 medarbejdere og deres pårørende har tilmeldt sig festen. Butikkerne har allieret sig med folkene bag Vig festival, hvis korps af frivillige tager sig af den praktiske del af arrangementet.

- Det er vigtigt at gøre, fordi man nok skal have været i en af vores butikker, for at forstå, hvad det er for en situation, vi har været i - og for så vidt stadig befinder os i, siger Brian Johansen.

Festlighederne får også indflydelse for butikkernes kunder.

- Vi har valgt at lukke alle butikker allerede klokken 17.00 nu på lørdag, og så venter vi med at åbne til klokken 10.00 søndag. Det håber vi kunderne har forståelse for. Det kan godt være kunderne stadig vil risikere at møde en småtræt medarbejder søndag, men det vil uden tvivl være en medarbejder med smil bag øjnene, og det er jo det vigtigste i den her forbindelse, siger Brian Johansen.